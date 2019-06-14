Десяти самым бедным российским регионам назначили кураторов из правительства

Об этом пишет газета «Ведомости». Речь идёт о регионах с самой слабой экономикой, показавших худшие результаты по таким критериям, как доходы жителей области, доля населения за чертой бедности, безработица и инвестиции в основной капитал. При этом Северный Кавказ и Дальний Восток не рассматривались, поскольку за них уже отвечают отдельные министерства. В тексте говорится, что, к примеру, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину достались Алтай, Карелия и Тыва. Контролировать работу кураторов будет вице-премьер Виталий Мутко.