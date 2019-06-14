Сократилось число россиян, считающих США и Украину враждебно настроенными по отношению к нашей стране

Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада Центра, который публикует газета «Ведомости». Число тех, кто считает враждебно настроенными Соединённые Штаты, снизилось с 78 до 67 процентов; тех, кто Украину – с 49 до 40. Также социологи выяснили, что почти две трети россиян считают ближайшим другом нашей страны Белоруссию. Показатель 62 процента оказался максимальным за всё время исследований.

В список дружественных, по мнению россиян стран. Также вошли Казахстан, Армения и Азербайджан. Директор Левада Центра Лев Гудков объяснил это тем, что отсутствие враждебности, в том числе, и в СМИ, уже рассматривается, как дружба.