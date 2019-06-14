Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс покидает свою должность в конце июня

Об этом в твиттере сообщил президент США Дональд Трамп.

Один из самых одиозных сотрудников Белого Дома, и один из самых верных соратников Дональда Трампа, Сара Сандерс работала на своего шефа еще во время избирательной кампании. Должность пресс-секретаря Белого Дома она заняла в июле 2017 года вместо Шона Спайсера, который прославился тем, что в первые же дни своей службы стране сделал ложные заявления о количестве народу на инаугурации Трампа.

Сара Сандерс тоже прославилась тем, что делала ложные заявления прессе — в чем она сама призналась, давая показания спецпрокурора Мюллера. Сандерс заявила, что публично солгала о бесчисленном количестве агентов ФБР, которые якобы выразили Трампу личную поддержку, когда он уволил главу ФБР Джеймса Коми. Сандерс в показаниях заявила, что у нее это «случайно вырвалось».

Объявление Сандерс об уходе пришлось на 94 день с момента, как пресс-секретарь перестала давать прессе официальные брифинги Белого Дома. — ежедневные брифинги, транслируемые в эфире были традицией на протяжении последних 20-ти лет. Тем не менее, все это время Сара Сандерс появлялась на телевидении и неустанно защищала президента Трампа в эфире.

Трамп вчера на церемонии в Белом Доме (не связанной с уходом Сандерс) назвал ее воином, а Сандерс в ответ заявила, что быть пресс-секретарем было «честью всей ее жизни» и пообещала оставаться самым прямолинейным и верным сторонником Дональда Трампа. По сообщениям прессы, Сара Сандерс намерена теперь избираться на пост губернатора Арканзаса в 2023 году — ее отец Майк Хакаби возглавлял штат в течение 11 лет.

Журналисты поиронизировали о том, как даже в сообщении Дональда Трампа об уходе Сары Сандерс содержалась ложь — президент США написал в твиттере, что она пробыла в Белом Доме 3,5 года. То есть еще при президенте Обаме. Кто станет новым пресс-секретарем Белого Дома, пока неизвестно.