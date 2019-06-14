Полицейским и нацгвардейцам разрешили отдыхать в нескольких зарубежных странах

Последние годы им, как и другим силовикам, было запрещено без разрешения руководства ездить в большинство иностранных государств.

Российские полицейские смогут наконец-то сменить Крым и Краснодарский край на Турцию и Таиланд. Ограничение на посещение этих стран своим распоряжением снял глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом пишет газета «Коммерсант». Информацию о появлении документа подтвердили в министерстве, однако он нигде не опубликован, поэтому полный список стран, где смогут отдыхать полицейские, неизвестен. Между тем, Ассоциация туроператоров также сообщила, что служащим системы войск Национальной гвардии разрешили ездить в Турцию, а также в Объединенные Арабские Эмираты и на индонезийский остров Бали. Заявки на бронирования туров от них начали поступать еще с начала июня.



Напомним, что несколько лет назад из-за опасений за национальную безопасность силовикам запретили выезжать в большинство зарубежных стран, в том числе по самым популярным туристическим направлениям.

Загранпаспорта полицейских хранятся в отделах кадров. Любой выезд сотрудника правоохранительных органов за границу может быть осуществлен только с письменного разрешения руководителя территориального органа ОВД.