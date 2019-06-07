В ГД внесли законопроект о штрафах до 18 млн руб за отказ переносить в РФ данные российских интернет пользователей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за отказ переносить в Россию данные российских интернет пользователей. Авторами стали Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Роскомнадзор давно ведёт борьбу за локализацию данных россиян, но компании не реагируют на штрафы, отметил интернет-эксперт «Эха Москвы» Александр Плющев.

Он считает, что компании не поменяют свою политику. Роскомнадзор будет блокировать сайты после неуплаты штрафов, а руководство сайтов – оперативно находить способы обхода блокировки.