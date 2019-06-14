Суд в Приморье оштрафовал ещё одну компанию отловщика косаток

Размер штрафа превысил 56 миллионов рублей, сообщает агентство «Интерфакс». Компанию «Океанариум ДВ» признали виновной в нарушении правил, регламентирующих рыболовство. В решении суда говорится, что она нарушила сразу несколько процедур вылова косаток и белух, которые впоследствии оказались в так называемой «китовой тюрьме». Неделю назад по аналогичному делу суд почти на 30 миллионов рублей оштрафовал компанию «Белый кит».

Идут слушания дел в отношении ещё двух отловщиков.