Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попросил Генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах Ивану Голунову
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попросил Генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах корреспонденту сайта «Медуза» Ивану Голунову. В интервью «Эху Москвы» Рашкин сказал, что после освобождения журналиста эта тема незаслуженно исчезла из поля общественности.
Ивана Голунова задержали 6 июня. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. 3 дня назад обвинения с журналиста сняли. Его уголовное преследование было прекращено. Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку двух генералов.