Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Об этом сообщают газеты «КоммерсантЪ» и РБК. По их сведениям, разрешение подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Ограничения для сотрудников силовых ведомств были введены 5 лет назад. Тогда список из более чем сотни стран, не рекомендованных для туристических поездок, обнародовал МИД.

О том, что ограничения на Турцию, Таиланд, а также ряд других стран сняты, говорится и на сайте Ассоциации туроператоров. По её сведениям, от силовиков также стали поступать заявки на запрещённые ранее для поездок Арабские Эмираты и остров Бали.