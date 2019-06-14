Совет безопасности ООН не принял каких-либо решений в связи с атакой на танкеры в Оманском заливе

Между тем, США обнародовали видеозапись, доказывающую причастность Ирана к взрывам на суднах.

Совбез ООН на закрытом заседании обсудил произошедшее в Оманском заливе. Там заявили о необходимости беспристрастного и объективного расследования, но никакого органа, ответственного за его проведение, не назначили. Заседание было инициировано Соединенными Штатами. В Вашингтоне считают, что нападение на танкеры совершил Иран. Об этом ранее заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

В Иране обвинения США против страны называют безосновательными. Главами МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что попытки возложить ответственность на Иран без каких-либо фактических и косвенных доказательств делает очевидным тот факт, что Вашингтон пытается саботировать дипломатию. Вскоре после этого заявления американские военные предъявили видео, подтверждающее причастность исламской республики к атаке. На записи, как утверждается, запечатлено, как патрульный катер Корпуса стражей исламской революции снимает неразорвавшуюся мину с одного из атакованных танкеров – японского судна Kokuka Courageous («Кокука карейджес»). Это произошло уже после того, как с танкера был эвакуирован экипаж. Накануне такие же катера видели и у второго пострадавшего танкера.

Атака на два танкера, которые принадлежат японской и норвежской компаниям, произошла накануне. Оба судна серьезно повреждены. В составе одного из экипажей были россияне. Команды обоих танкеров спасены.