Минэкономразвития нашло способ, как привлечь в Россию иностранных кинематографистов

Зарубежным компаниям обещают компенсировать часть затрат, если фильм будет сниматься в нашей стране. За границей такая практика давно существует. Вероятность того, что кинопроизводители станут чаще обращать внимание на Россию, возрастает. Об этом сообщил «Эху Москвы» кинопродюсер Сэм Клебанов.

В то же время идея увязать размер субсидии с воплощением позитивного образа России на экране Сэму Клебанову показалась сомнительной. Если фильм будет восприниматься как лживый, неискренний и проплаченый, то это отрицательно скажется на его коммерческих успехах, считает эксперт.