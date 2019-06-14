Онлайн-продажу спиртного в России разрешат в три этапа

Минфин доработал законопроект о легализации продажи спиртного через интернет с начала будущего года. Согласно документу, торговые сети не смогут продавать спиртное через интернет как минимум до 2023 года.

По сведениям РБК, на первом этапе ограничения на онлайн-торговлю будут сняты только с производителей и оптовых продавцов вина. Этот этап будет продолжаться до начала 2021 года. Второй этап продлится два года — с 1 января 2021-го до 1 января 2023-го.

В это время к онлайн-торговле подключатся производящие вино сельскохкомпании, и производители пива, сидра, медовухи, пуаре, а также оптовики, работающие с этой продукцией. Оплачивать товар покупатели будут при получении. Против законопроекта выступил Минздрав.