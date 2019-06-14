США обнародовали доказательства причастности Ирана к взрывам на танкерах в Оманском заливе

В сообщении Центрального командования вооруженных сил США, на которое ссылается агентство Reuters, приводится видеозапись. Утверждается, что на ней можно увидеть военнослужащих Революционной гвардии Ирана, снимающих неразорвавшуюся мину с корпуса одного из танкеров.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что именно Иран стоит за подрывом двух танкеров на выходе из Персидского залива. В результате нападения оба корабля были серьезно повреждены. Их экипажи удалось эвакуировать.