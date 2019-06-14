Под видом реструктуризации преподавателей ВШЭ вынуждают увольняться из-за неугодных власти исследований

Так, по крайней мере, утверждают бывшие и действующие сотрудники университета. Поводом для жалоб послужило упразднение департамента политологии ВУЗа и ликвидация учебной нагрузки у ряда сотрудников, высказывавших оппозиционные взгляды. Об этом, в частности, сообщал политолог Александр Кынев.

В свою очередь, одна из основателей Transparency International-Россия Елена Панфилова назвала ложью слова проректора ВШЭ Валерии Касамары о том, что для Кынева важно было ставить высокие оценки студенческим работам лишь за упоминание Навального. По словам Панфиловой, на самом деле одна из таких работ прошла две комиссии и получила высокую оценку, однако вызвала недовольство самой Касамары.

Помимо этого, учредитель Transparency International-Россия пожаловалась на то, что сама была вынуждена уволиться из ВШЭ под давлением ректора Ярослава Кузьминова. Панфилова в своем Facebook'е рассказала, что речь идет о деятельности Лаборатории антикоррупционных исследований, которая якобы вызвала недовольство главы МВД Владимира Колокольцева. По ее словам, оказалось, что закрывать Лабораторию никто из высокопоставленных чиновников не просил.

В свою очередь, другая бывшая сотрудница ВШЭ Елена Сироткина также утверждает, что проректор Касамара оказывала на нее давление из-за исследования, посвященного деятельности сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Валерия Касамара ранее называла себя человеком из команды Собянина и подала документы на участие в выборах в Мосгордуму в 45-м округе. Там же намерен выдвигаться и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, в свою очередь, является действующим депутатом Мосгордумы.