Суд рассмотрит заявления об отмене ареста имущества бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых

«История с их банком стала возможной из-за плохой работы Центрального банка», — говорил в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

«ЦБ не обращал на это внимания, ЦБ потворствовал и делал вид, что все в порядке. Это продолжалось на протяжении 20 лет… Видимо, три руководителя Центрального банка, которые последовательно сменяли друг друга, Виктор Геращенко, Сергей Игнатьев и Эльвира Набиуллина не считали это своей задачей. То есть, они считали, что это нормально, когда банки сдают фальшивую отчетность, когда банки берут на себя риски, которые заведомо превышают их возможности или порог безопасности. Или вообще, не сильно понимали, что такое банковский надзор и как он должен работать. Поэтому «Промсвязьбанк» и братья Ананьевы — это самый крупный случай. Не знаю, может быть, «ТРАСТ» с ними сравнится по объему. Но далеко не единственный», — рассказал Алексашенко.

Он отметил, что с банком всё будет хорошо. «Это можно с уверенностью говорить, поскольку сейчас убытки «Промсвязьбанка» засекречены», — утверждает экономист.