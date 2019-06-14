Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох

Оно является самым крупным местом захоронения жертв сталинских репрессий и носит статус памятника. Теперь в Минкульт направлено обращение с просьбой перевести урочище в разряд достопримечательности.

Проверки, установившие возможность перемены статуса, были проведены с нарушениями. Судьба захоронения теперь под угрозой, об этом «Эху Москвы» рассказала председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Она добавила, что отправляла запросы в Генпрокуратуру, но ответы ведомства носили неточный и расплывчатый характер и лишь констатировали факты.