В Великобритании начинаются слушания по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Британский суд может провести свое заседание непосредственно в тюрьме, где содержится основатель Wikileaks. Накануне глава МВД Британии Саджид Джавид подписал запрос Соединенных штатов о выдаче Ассанжа, но окончательное решение по этому вопросу остается за судом. В настоящее время Ассанж отбывает тюремное заключение за нарушение условий освобождения под залог.

Слушания по вопросу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Британии в США пройдут сегодня. «Рано или поздно журналист всё же предстанет перед американским судом», — говорил в эфире «Эха Москвы» адвокат Илья Новиков.

Джулиан Ассанж укрывался на территории посольства Эквадора с 2012 года.

Ранее глава МИД Эквадора Хосе Валенсия утверждал, что журналиста передали на условиях запрета его перевоза в некоторые страны.

Тогда же Хосе Валенсия добавил, что отказ Ассанжу в убежище связан в том числе с состоянием здоровья журналиста.