Брентон Таррант не признаёт вину в совершении терактов 15 мая в мечетях Новой Зеландии

Судебный процесс по делу австралийца начнется 4 мая 2020 года. Обвиняемый, который содержится в одиночной камере в тюрьме особого режима, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. Заявление о непризнании вины сделали его адвокаты.

Тарранту предъявлено обвинение в 51 убийстве и 40 покушениях на убийство в двух мечетях Крайстчерча. Ранее суд решил, что психическое здоровье обвиняемого позволяет ему нести ответственность за содеянное.