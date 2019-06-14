Военные США выложили в открытый доступ видеозапись с доказательствами причастности Ирана к нападению на танкеры

Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, как они утверждают, имеются доказательства причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе. На записи видно, как люди с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, снимают неразорвавшуюся мину с борта японского химовоза.

Как говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, еще в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна «Фронт Альтаир» катера КСИР.