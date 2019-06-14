В Измайловском кремле этой ночью тушили пожар Горел первый этаж рынка «Вернисаж»

Как сообщает столичное управление МЧС, возгорание полностью ликвидировано на площади 50 кв. м., пострадавших нет. По мнению Гендиректора Измайловского кремля Александра Ушакова, источником возгорания мог стать тополиный пух.

Измайловский кремль был построен в начале 2000-х годов. Он представляет собой комплекс зданий, стилизованных под русское зодчество XVI–XVII веков.

В рамках программы реновации власти планировали снести часть его территории для строительства автотрассы. Под давлением общественности от этих планов отказались.