Большой Кремлевский сквер на территории Кремля, где с мая проводят раскопки, откроют для туристов

В Большом Кремлевском сквере размещались здания органов центрального управления Русского государства — Приказов в ХVI-ХVII веках. Они заложили основу будущей системы министерств. Здесь принимались важнейшие административные решения, рассказал агентству «Интерфакс» директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Археологи обнаружили детали здания, в котором размещались семь Приказов, — изразцы, черепицу, части наличников, которые представляют барочный убор фасада очень нарядной, а также предметы вооружения, например, сабли, штык и пику. Находка стала неожиданностью для ученых. Как пояснил Макаров, это оружие оставили французы, покидая Кремль в 1812 году.

Пока археологи прошли чуть меньше полутора метров вглубь, максимальная глубина раскопок может достигнуть 4-8 метров.

Археологические работы в сквере продолжаются. Они продлятся до конца теплого сезона и будут возобновлены в следующем году. Все найденное будет передано в музеи.