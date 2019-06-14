Ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола обсудят на экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения

Эпидемия началась в Демократической республике Конго еще прошлым летом. С тех пор чрезвычайный комитет ВОЗ уже дважды собирался на экстренное заседание. Нынешняя вспышка стала десятой и крупнейшей. Врачи сообщают о двух тысячах случаев заражения. Две трети больных скончались.

Первые инфицированные появились и в соседней Уганде. Причем власти сообщают о двух жертвах. Эбола передается людям от диких животных. Первые симптомы – лихорадка, головная и мышечная боли, на последующих стадиях добавляются рвота, диарея и кровотечения.

Всемирная организация здравоохранения должна сегодня решить, является ли эта вспышка проблемой, вызывающей чрезвычайную обеспокоенность в международном плане, и какие рекомендации необходимы для борьбы с этой вспышкой, передает ТАСС.

Европейский союз накануне распорядился выделить более 3 миллионов евро на борьбу с лихорадкой Эбола.