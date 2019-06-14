Семья подполковника Марата Медоева владеет недвижимостью в Словакии и занимается там бизнесом

«Проект» называет помощника генерала УФСБ по Москве одним из заказчиков дела Ивана Голунова. Как говорится в совместном расследовании «Новой газеты» и журналистов Чехии и Словакии, мать Марата Медоева Ирина Медоева открыла в Братиславе компанию Medeva, которая занимается управлением недвижимостью.

Компания была создана в период, когда ее муж был помощником министра обороны России (с 2001 по 2010 годы). С 2011 года Игорь и Ирина Медоевы стали владельцами загородного дома в элитном районе недалеко от Братиславы. По словам экспертов, дом Медовых может стоить от 250 до 600 тысяч евро.

При этом Медоев-старший работал только в органах госбезопасности, а его жена не владеет крупным бизнесом. Рядом с их домом расположена еще одна вилла с бассейном — она принадлежит дочери Медоевых и ее мужу.