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Эксклюзив Эха 06:00, 14 июня 2019

Все члены Совбеза ООН осудили нападения на два танкера в Оманском заливе

Об этом после закрытого заседания СовБеза заявил постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби. По его словам, все участники заседания хотят тщательного расследования, однако никаких официальных решений на этот счет не принято.

Постпред Кувейта подчеркнул, что в ходе обсуждения ни одна страна не представила доказательств, которые могли бы указать на виновных. Ранее сообщалось, что США возложили ответственность за случившееся на Иран. С этой позицией солидаризировались Великобритания и Саудовская Аравия.

«Вряд ли можно сказать, что за атаку на танкеры несут ответственность какие-либо государственные силы», — сказал «Эху Москвы» Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
По его словам конкретные люди, которые несут за это ответственность, почти наверняка будут уничтожены. Эксперт утверждает, что это могут сделать самые разные государства, от Саудовской Аравии до США.

Политические и иные последствия атаки нефтяных танкеров только предстоит оценить. Делать преждевременные выводы и голословно обвинять кого-либо не следует. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Инцидент с танкерами отражает общую крайнюю остроту ситуации в регионе, добавил Сергей Рябков.



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