Пресс секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
Об этом у себя в Твиттере сообщил президент США. При этом Дональд Трамп выразил надежду, что Сандерс выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса.
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Об этом у себя в Твиттере сообщил президент США. При этом Дональд Трамп выразил надежду, что Сандерс выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса.
Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..
Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…
Владимир Путин уволил генералов, об отставке которых просил глава МВД в связи с делом Ивана Голунова В отставку отправлены генерал-майор полиции Юрий Девяткин – он возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков и генерал-майор Андрей Пучков — начальник Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы…
Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…