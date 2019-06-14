Совбез ООН не принял никаких решений по инциденту с танкерами в Оманском заливе.

Об этом сообщил постпред Кувейта при ООН. По его словам, все участники закрытого заседания выступили за беспристрастное и объективное расследование, но предложений о создании уполномоченного органа не прозвучало. В то же время постпред Кувейта отметил, что «заинтересованные страны проведут свои расследования». Он привел в пример сотрудничество Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии в расследовании подрыва танкеров в Персидском заливе 12 мая.