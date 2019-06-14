Из ВШЭ уволилась политолог, изучавшая гражданских активистов, в т.ч. сторонников Навального.

Сотрудница Лаборатории сравнительных социальных исследований Елена Сироткина рассказала в ФБ, что уйти ей пришлось из-за давления со стороны проректора Валерии Касамары, которая участвует в выборах в Мосгордуму. По словам Сироткиной, неделю назад Касамара потребовала предоставить отчет о ее исследовании. Неделю назад в ВШЭ решили расформировать департамент политической науки, объединив его с департаментом государственного и муниципального управления. Со значительной частью сотрудников контракты не продлеваются.