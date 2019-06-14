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03:05, 14 июня 2019

Онлайн-продажу спиртного в России разрешат в три этапа.

Минфин доработал законопроект о легализации продажи спиртного через интернет с начала будущего года. Согласно документу, торговые сети не смогут продавать спиртное через интернет как минимум до 2023 года. по  сведениям РБК, на первом этапе ограничения на онлайн-торговлю будут сняты только с производителей и оптовых продавцов вина. Этот этап будет продолжаться до начала 2021 года. Второй этап продлится два года — с 1 января 2021-го до 1 января 2023-го. В это время к онлайн-торговле подключатся производящие вино сельскохкомпании, и производители пива, сидра, медовухи, пуаре, а также оптовики, работающие с этой продукцией. Оплачивать товар покупатели будут при получении. Против законопроекта выступил Минздрав.



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