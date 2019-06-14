Все члены Совбеза ООН осудили нападения на  два танкера в  Оманском заливе.

Об этом после закрытого заседания СовБеза заявил постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби. По его словам, все участники заседания хотят тщательного расследования, однако никаких официальных решений на этот счет не принято. Постпред Кувейта подчеркнул, что в ходе обсуждения ни одна страна не представила доказательств, которые могли бы указать на виновных. Ранее сообщалось, что США возложили ответственность за случившееся на Иран. С этой позицией солидаризировалась Великобритания.