Власти Карелии просят Минкульт понизить охранный статус кладбища в Сандармохе.

Там захоронены более 7,5 тыс. жертв Большого террора. По сведениям Ъ соответствующую просьбу направили в министерство еще 26 марта. Сейчас кладбищу в Сандармохе присвоен статус «памятника истории», но власти просят изменить его на «достопримечательное место». Сотрудник музея Сахаровского центра и эксперт по законодательству об охране памятников Наталья Самовер объяснила, что понижение охранного статуса позволит изменять границы памятника и вести строительство на его территории.