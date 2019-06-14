Суд в Лондоне может уже сегодня принять решение об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

В случае передачи американской стороне, ему может грозить 175 лет тюрьмы.

В США Ассанжа обвиняют по 17 эпизодам, среди которых шпионаж. Его хотят судить за самую известную публикацию Wikileaks, когда в открытом доступе оказались секретные документы о действиях американской армии в ходе войны в Ираке и Афганистане и инцидентах, в том числе расстрел мирных жителей. Утечку организовал военнослужащий Бредли Мэнинг. Ассанж провоцировал его и других информаторов на кражу данных.

Весной основателя Wikileaks задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался от британского правосудия. У американцев появился шанс привлечь его к ответственности, но до этого должны быть выполнены ряд формальностей. Министр внутренних дел Великобритании уже подписал разрешение на выдачу Ассанжа в США, но окончательную точку в вопросе экстрадиции поставит сегодня суд.

Еще один запрос на выдачу Ассанжа направляла Швеция, которая подозревает его в преступлениях сексуального характера.