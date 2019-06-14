Генерал-майор Игорь Медоев отрицает причастность его семьи к аресту Ивана Голунова

Отец подполковника ФСБ сказал, что хотел бы встретиться с журналистом, когда вернется в Россию. По словам Медоева-старшего, он попросит написать, что его сын тут не при чем. Как пишет «Новая газета», генерал сказал это журналистам расследовательского центра Словакии, которые пришли к его дому в пригороде Братиславы. Как пишет издание, у семьи Медоевых есть бизнес и недвижимость в Словакии. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у Медоевых 4 квартиры в Москве общей стоимостью 340 миллионов рублей.

По сведениям издания «Проект», до своего ареста журналист «Медузы» Иван Голунов готовил материал о похоронном бизнесе и в его расследовании упоминаются имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева.

Ивана Голунова полицейские пытались обвинить в сбыте наркотиков, но в итоге обвинения были сняты и его освободили.