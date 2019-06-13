Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова

Как пишет «Новая газета», Игорь Медоев уже 10 лет живет в загородном доме в Словакии, который может стоить от 250-ти тысяч евро. Там его посетили журналисты расследовательского центра Словакии. Он сказал, что его сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом, — цитирует его издание.

По сведениям «Новой газеты», деловыми партнерами семьи и соседями оказались российские бизнесмены, крупнейшие поставщики специальной обуви для российских силовиков, которые с 2010-го года получили госконтрактов более чем на 11 миллиардов рублей.