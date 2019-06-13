Итальянская актриса Орнелла Мути может провести полгода в тюрьме из-за ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор, передает агентство АНСА. Но ранее отмечалось, что актриса может избежать заключения, если выплатит неустойку театру в городе Порденоне. Ранее ее признали виновной в предоставлении фальшивой медицинской справки. С ее помощью Мути пропустила свой спектакль в декабре 2010 году и вместо выступления была на благотворительном вечере в Петербурге, где присутствовал президент России.