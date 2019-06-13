Госдума проведет анализ правоприменения антинаркотической 228-й статьи Уголовного кодекса

Это сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поручения будут даны на следующей неделе главам комитетов по безопасности и противодействию коррупции и по законодательству и госстроительству, — передает Интерфакс.

Ранее адвокаты и правозащитники отметили, что по 228-й статье часто сидят люди, которым полицейские подбросили наркотики. Это стали широко обсуждать на фоне задержания журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в сбыте наркотиков.