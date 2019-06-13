«Единая Россия» предложила многократно увеличить штрафы для компаний за отказ хранить персональные данные россиян в РФ

Депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов внесли в Госдуму законопроект о введении административных штрафов до 18 млн рублей за отказ переносить в Россию данные российских интернет-пользователей.

Роскомнадзор давно ведет борьбу за локализацию данных россиян, но компании не реагируют на штрафы. Об этом рассказал интернет-эксперт «Эха» Александр Плющев.

Александр Плющев считает, что IТ-компании не поменяют свою политику ввиду гигантских штрафов. РКН заблокирует сайт после неуплаты штрафа, а руководство сайта найдет быстрый способ обхода блокировки, считает эксперт.