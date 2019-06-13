Отец подполковника ФСБ Марата Медоева утверждает, что его сын не имеет отношения к преследованию Ивана Голунова

Ранее Медоева-младшего ряд изданий называли одним из возможных заказчиков дела против журналиста «Медузы».

Генерал-майор ФСБ и Герой России Игорь Медоев, как пишет «Новая газета», проживает сейчас в своем загородном доме в Словакии – именно там его посетили местные журналисты. По словам отца Марата Медоева, его сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов, и очень удивился, когда его связали с преследованием журналиста «Медузы». Игорь Медоев также уверяет, что хотел бы лично встретиться с Голуновым, обвинявшимся в попутке сбыта наркотиков, чтобы объяснить, что его семья не имеет отношения к случившемуся.

Тем временем «Новая газета» пишет, что вместе с журналистами расследовательских центров Чехии и Словакии обнаружила зарубежную недвижимость и бизнес Медоевых в Словакии. Так, в публикации говорится о том, что их соседями и деловыми партнерами являются российские бизнесмены, поставляющие специальную обувь для российских силовиков. Издание также ссылается на оценки экспертов в области недвижимости, которые говорят, что дом Медоева-старшего может стоить от 250 тысяч евро. При этом отмечается, что генерал-майор всю жизнь работал в органах госбезопасности, его жена не владеет крупным бизнесом, а сын также работает в ФСБ.

Согласно источникам издания «Проект», начальник главка ФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев фигурируют в готовившемся расследовании Голунова о возможных связях с рынком похоронных услуг.