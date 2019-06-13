Столичные суды вернули в полицию дела двух участников марша в защиту Ивана Голунова

Решение вынесли Савеловский и Тверской суды из-за нарушений при составлении административных протоколов, — сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на адвокатов и правозащитников. При этом один из участников акции, Александр Арчагов, остается задержанным из-за второго административного протокола. Он утверждает, что подписать их его заставили угрозами.

По данным портала «ОВД-инфо», накануне на несогласованном марше в Москве были задержаны почти 550 человек. Таганский суд Москвы сегодня оштрафовал одного из участников на 150 тысяч рублей.