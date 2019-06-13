США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Как заявил госсекретарь Майк Помпео, Тегеран реализует свою угрозу сорвать транспортировку нефти через Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив с Персидским, — передает агентство Reuters.

Два танкера, которые принадлежат японской и норвежской компаниям, сегодня загорелись в Оманском заливе после нападения. Агентство Reuters сначала сообщило о торпедной атаке, но потом со ссылкой на источник уточнило, что, вероятно, были использованы магнитные мины. Среди эвакуированных членов экипажа 11 россиян. Сейчас они в Иране.