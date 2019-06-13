Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене, ниже текущей на 25%

Это заявил министр энергетики Александр Новак. Он пояснил, что сейчас газ идет на Украину реверсом, что дороже прямых поставок, и «Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины на четверть от сегодняшнего уровня, — передает ТАСС. Поставки российского газа на Украину были прекращены в 2015-м году. Контракт на транзит газа через Украину в Европу Россия готова продлить на действующих условиях, — сказал Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошом Шевчовичем.