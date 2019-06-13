Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова. Как пишет «Новая газета», Игорь Медоев живет в загородном доме в Словакии, где его посетили местные журналисты. Он сказал, что его сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом, — цитирует его издание.

Отмечается, что «Новая газета» и журналисты расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии. Деловыми партнерами семьи и соседями оказались российские бизнесмены, крупнейшие поставщики специальной обуви для российских силовиков, которые с 2010-го года получили госконтрактов более чем на 11 миллиардов рублей.