В МВД заявили, что у главы общественной организации «Хабзе» в Кабардино-Балкарии нашли 263 грамма марихуаны

В полиции утверждают, что Мартин Кочесоко признал вину в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Ленинский районный суд арестовал его на 2 месяца, — передает РИА. Однако, как отмечает издание «Медиазона», на сайте суда информации с фамилией фигуранта нет.

О задержании Мартина Кочесоко стало известно в воскресенье. Никто из его соратников не верит в его вину и полагает, что наркотики ему подбросили.