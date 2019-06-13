Рядом с городом Ликино-Дулево Московской области задержаны протестующие против вырубки заповедной зоны под свалку. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» активистка Екатерина Белова.

По ее словам, противостояние началось ночью, когда активисты попытались помешать вырубке леса.

«В половине четвертого ночи по трассе были выстроены машины ДПС, автобусы с ОМОНом. В это же время там собрались активисты, которые с марта практически круглосуточно там дежурят, они встали живым щитом и держались за деревья, чтобы не допустить их вырубки. Также активистами была перекрыта дорога в знак протеста против вырубки леса и свалки площадью 36,5 гектаров земли, которую хотят устроить на этом месте. Начались задержания, есть пострадавшие, женщина предположительно с переломом ребра была госпитализирована», — сказала она.

Согласно Е.Беловой данная территория имеет статус особо охраняемой зоны.

«Согласно постановлению правительства Московской области от 11 февраля «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области», данная территория включена в особо охраняемую заповедную зону. Вырубку начали люди без опознавательных знаков, с непонятными документами. Все это незаконно – это самые настоящие рейдерские захваты территории, которые длятся с марта», — подчеркнула активистка.

Как отмечалось ранее местными жителями, появление свалки будет губительно для ближайших поселений. По словам одной из них, помойка будет стоять на болотах, от которых берут начало все окружные реки.