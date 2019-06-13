Депутат Госдумы попросил генпрокурора проверить сообщения об угрозах Ивану Голунову

В запросе коммуниста Валерия Рашкина также содержится просьба проверить связь незаконного уголовного преследования журналиста с его расследованием о похоронном бизнесе, — передает РБК.

Ранее сегодня президент Владимир Путин отправил в отставку двух генералов. На прошлой неделе их подчиненные возбудили дело о сбыте наркотиков в отношении спецкора «Медузы», который пишет о коррупции. Во вторник уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено. Он уверен, что наркотики ему подбросили.