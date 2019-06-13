Детская игрушка Альберта Эйнштейна выставлена на аукцион в Нью-Йорке

Это набор для мозаики – сотни разноцветных бусин, которые можно прикреплять на доске с отверстиями. В описании лота на сайте аукционного дома «Кестенбаум энд Кампани» говорится, что мозаика помогала юному Эйнштейну развивать воображение и тем самым способствовала формированию разума, который подарил человечеству величайшие научные теории последнего тысячелетия.

Аукцион намечен на 20 июня. Мозаику оценили примерно в 4-6 тысяч долларов.