Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Минюст потребовал закрыть семь партий, которые не участвовали в выборах последние семь лет. помимо Партии пенсионеров это такие политические силы как «Альянс зеленых», «За женщин России», «Союз горожан», «Города России», «Народная партия» и «Социал-демократическая партия России». Часть из них связана с политтехнологом Андреем Богдановым. Он сказал РБК, что, возможно, создаст новые партии для участия в следующих парламентских выборах.