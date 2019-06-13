Мосгоризбирком утвердил три округа для эксперимента по электронному голосованию

Члены комиссии проголосовали единогласно за исключением одного воздержавшегося, — передает Интерфакс. Это север Москвы, юг и за МКАДом, — сказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и отметил, что там разный социальный состав населения, и можно будет сравнить, как люди голосуют. Как ранее сообщил заместитель главы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, это избирательный округ №1 в Зеленограде, избирательный округ №10 в Бибирево и Лианозово и №30 в Центральном и Южном Чертаново.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8-го сентября.