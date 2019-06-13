Сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Соколова, по некоторым данным, подозревается в убийстве своей матери

Сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, по некоторым данным, подозревается в убийстве своей матери.

Сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, по некоторым данным, подозревается в убийстве своей матери. Тело женщины было обнаружено в доме в коттеджном поселке Новая Романовка под Петербургом. По словам источника ТАСС, на месте происшествия был обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщается, что полицию вызвал его младший брат, который сказал, что у юноши был конфликт с матерью, и он набросился на нее с ножом, а потом ранил себя.