Власти Карелии могут понизить охранный статус одного из крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий

Урочище Сандармох могут лишить статуса памятника и перевести в разряд достопримечательностей. Так власти пытаются ослабить значимость этого страшного места для общества, — сказал «Эху» заместитель председателя совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров.

Массовое захоронение в Сандармохе было открыто в 1997-м году историком Юрием Дмитриевым, против которого заведено уголовное дело.