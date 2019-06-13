Мэрия пригласила организаторов митинга в поддержку журналиста Голунова на переговоры – Либертарианская партия

Мэрия Москвы пригласила организаторов митинга 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова на переговоры. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов.

«Мэрия нас позвала обсудить возможные варианты, мы согласились это делать только в случае присутствия представителя СМИ, которое мы выберем. Они сказали, что подумают, ориентировочно встреча назначена на завтра», — сказал он.

Ранее Мэрия Москвы отказалась согласовать в центре Москвы совместный митинг Профсоюза журналистов и Либертарианской партии в поддержку журналиста Ивана Голунова. Власти предложили перенести проведение митинга 23 июня в Сокольники, где, по словам М.Светова, может поместиться только тысяча человек.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сам журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили, а преследование связано с его журналистской деятельностью. 11 июня МВД прекратило дело. Митинги в поддержку И.Голунова и других российских политзаключенных проходили в разных городах. В рамках несогласованного марша 12 июня в столице было задержано более 540 человек.