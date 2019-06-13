Активист «Голоса» Роман Удот оставлен под домашним арестом еще на месяц

Решение вынес суд в подмосковных Химках, — передает Интерфакс. Член совета движения в защиту прав избирателей проходит по уголовному делу об угрозе убийством. Как рассказал ранее сам Роман Удот, это связано с его конфликтом со съемочной группой НТВ, которая преследовала его в аэропорту «Шереметьево» в марте прошлого года.

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов ранее назвал преследование Романа Удота необоснованным.